Захарова: Запад охватил ужас от краха концепции победить Россию

Официальный представитель МИД РФ заявила, что западные страны сами отвергли предложения о сотрудничестве и свернули контакты

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Западные страны, загнавшие себя в угол собственной глупости и лжи, охвачены ужасом от понимания краха концепции "поставить Россию на место". Об этом в итоговом интервью радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, западные страны сами отвергли предложения о сотрудничестве и свернули все контакты. "Они убежали, спрятались и оказались сами изолированы в углу собственной глупости, безумия, жадности, собственной лжи", - сказала Захарова.

Она отметила, что, оказавшись в этой ситуации, Запад явил "чудовищную глупость и подлейшую риторику". "У них ужас от необходимости объясниться со своим населением. Ужас от неизвестности, от понимания краха публично озвученной концепции того, что они вот сейчас Россию поставят на место. Ну не поставить им не то, что Россию на место, они себя-то мало контролируют", - добавила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что России на каждую ложь Запада необходимо отвечать правдой. "Как только они откроют рот, они услышат ответ с нашей стороны со ссылкой на даты, факты, с цитатами, с приведением источников, со ссылкой на международное право. Они понимают только это", - сказала она.

"И мы говорим это для людей, для их граждан, которые им верят или поверили, которых они обманывают, - продолжила Захарова. - Мы говорим тем людям, которым рисуют Россию в виде врага, тем, которых натравливают на Россию, у которых отбирают деньги для того, чтобы милитаризовывать Европейский союз против России или спонсировать террористический киевский режим для того, чтобы в центре Европы поддерживать финансово вот эту чудовищную международную террористическую ячейку в виде Зеленского, Банковой и всего этого".