ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВоенная операция на Украине

Володин: России необходимо побеждать и достигать цели СВО

Председатель Госдумы призвал не останавливаться и двигаться дальше
Редакция сайта ТАСС
08:26

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. России необходимо достигать цели специальной военной операции. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Побеждать! Побеждать и достигать цели специальной военной операции. Не останавливаться, двигаться дальше, мы всецело в этом поддерживаем нашего президента. Вдумайтесь, если бы только не началась специальная военная операция, к чему бы это привело?" - сказал он, отвечая на вопрос о заинтересованности Владимира Зеленского в продолжении военных действий. 

Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине