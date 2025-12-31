Посол РФ назвал диалог лидеров России и Узбекистана основой достижений

Алексей Ерхов отметил, что общение Владимира Путина и Шавката Мирзиёева задает стратегическое направление и высокий темп российско-узбекистанских отношений

ТАШКЕНТ, 31 декабря. /ТАСС/. Доверительный, открытый и конструктивный диалог президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина служит прочной основой достижений и перспектив в отношениях двух стран. Об этом сообщил посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов в новогоднем поздравлении.

"Прочной основой достижений и перспектив служит доверительный, открытый и конструктивный диалог президентов - Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева, который задает стратегическое направление и высокий темп всему комплексу российско-узбекистанских отношений", - говорится в поздравлении.

Как отметил Ерхов, 2025 год стал насыщенным и результативным этапом в развитии отношений России и Узбекистана, страны существенно продвинулись в укреплении стратегического партнерства и союзничества. "Перед нами стоят большие и амбициозные планы - дальнейшее углубление кооперации, запуск новых совместных проектов, расширение межрегиональных связей, создание дополнительных условий для экономического роста, технологического развития и повышения качества жизни людей", - заявил дипломат.

Ерхов пожелал народу Узбекистана мира и стабильности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, а также новых свершений и успехов в 2026 году.