ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Россия пожелала прикаспийским странам в 2026 году укрепления дружбы

Спецпредставитель президента РФ, посол по особым поручениям МИД России Николай Удовиченко заявил, что российская сторона высоко ценит сотрудничество государств каспийской "пятерки"
Редакция сайта ТАСС
16:09

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россия желает пяти прикаспийским государствам (РФ, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран) укрепить дружбу, партнерство и дух добрососедства в 2026 году. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, посол по особым поручениям МИД России Николай Удовиченко.

"Пусть 2026 год будет ознаменован укреплением дружбы, партнерства и сотрудничества пяти прикаспийских государств, а дух доверия и добрососедства станет залогом процветания наших стран и народов", - отметил дипломат.

"От всей души поздравляю наших коллег и партнеров по Каспийскому региону с наступающим Новым годом! Высоко ценим сотрудничество государств каспийской "пятерки", основанное на принципах взаимного уважения и стремления к общему благополучию", - добавил Удовиченко.

Спецпредставитель президента РФ также пожелал всем крепкого здоровья и всего наилучшего. 

Россия