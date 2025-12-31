Россия пожелала прикаспийским странам в 2026 году укрепления дружбы
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россия желает пяти прикаспийским государствам (РФ, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран) укрепить дружбу, партнерство и дух добрососедства в 2026 году. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, посол по особым поручениям МИД России Николай Удовиченко.
"Пусть 2026 год будет ознаменован укреплением дружбы, партнерства и сотрудничества пяти прикаспийских государств, а дух доверия и добрососедства станет залогом процветания наших стран и народов", - отметил дипломат.
"От всей души поздравляю наших коллег и партнеров по Каспийскому региону с наступающим Новым годом! Высоко ценим сотрудничество государств каспийской "пятерки", основанное на принципах взаимного уважения и стремления к общему благополучию", - добавил Удовиченко.
Спецпредставитель президента РФ также пожелал всем крепкого здоровья и всего наилучшего.