Россия пожелала прикаспийским странам в 2026 году укрепления дружбы

Спецпредставитель президента РФ, посол по особым поручениям МИД России Николай Удовиченко заявил, что российская сторона высоко ценит сотрудничество государств каспийской "пятерки"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россия желает пяти прикаспийским государствам (РФ, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран) укрепить дружбу, партнерство и дух добрососедства в 2026 году. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, посол по особым поручениям МИД России Николай Удовиченко.

"Пусть 2026 год будет ознаменован укреплением дружбы, партнерства и сотрудничества пяти прикаспийских государств, а дух доверия и добрососедства станет залогом процветания наших стран и народов", - отметил дипломат.

"От всей души поздравляю наших коллег и партнеров по Каспийскому региону с наступающим Новым годом! Высоко ценим сотрудничество государств каспийской "пятерки", основанное на принципах взаимного уважения и стремления к общему благополучию", - добавил Удовиченко.

Спецпредставитель президента РФ также пожелал всем крепкого здоровья и всего наилучшего.