Медведев в новогоднем поздравлении заявил, что верит в близость победы России

Замглавы Совбеза РФ поблагодарил всех, кто встречает Новый год на фронте

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале видеопоздравление с Новым годом. Он отметил, что искренне верит в близость победы России.

"Хочу сказать огромное спасибо всем, кто встречает Новый год на фронте, кто самоотверженно трудится в тылу. Гордимся вами и ждем вас домой с победой. Искренне верю, что она близка", - сказал политик.