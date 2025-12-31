Медведев в новогоднем поздравлении заявил, что верит в близость победы России
Редакция сайта ТАСС
12:04
обновлено 12:14
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале видеопоздравление с Новым годом. Он отметил, что искренне верит в близость победы России.
"Хочу сказать огромное спасибо всем, кто встречает Новый год на фронте, кто самоотверженно трудится в тылу. Гордимся вами и ждем вас домой с победой. Искренне верю, что она близка", - сказал политик.