Медведев пожелал благополучия народу великой и непобедимой России

Замглавы Совбеза РФ отметил, что трудности и достижения, радости и тревоги уходящего года стали частью нового опыта

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил всех россиян с наступающим Новым годом и пожелал благополучия народу великой и непобедимой России. Ролик опубликован в Telegram-канале политика.

"Трудности и достижения, радости и тревоги уходящего года стали частью нашего нового опыта, на основании которого мы уверенно идем вперед", - отметил он. "Пусть в эти праздничные новогодние дни в каждом доме царит надежда и гармония. Пусть свет рождественской звезды ведет нас к теплу, согласию и счастью. Пусть сердца будут открыты для благих дел и помыслов, для самых глубоких искренних чувств, крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким. Благополучие каждой семье и всему народу нашей великой и непобедимой России. Пусть все будет хорошо!" - пожелал он.