Пушков: Европа не готова воевать, но и с "предвоенной иглы" слезть не может

Глава комиссии СФ по информационной политике отметил, что на на мифе о "российской угрозе" строится власть правящего европейскими странами либерального клана

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Европейские страны не готовы воевать с Россией, но при этом не могут "слезть с предвоенной иглы", так как потом им придется отвечать на неудобные вопросы, в том числе о военных расходах на Украину. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Сейчас Европа воевать не готова. Но, судя по настрою ее правящих элит, они и с предвоенной иглы сойти уже не могут. Потому что если они с нее сойдут, то появится слишком много вопросов. И главный из них: если украинский кризис завершится, зачем тогда тратить деньги на большие военные бюджеты? Зачем усиливать милитаризацию в Европе? Зачем отказываться от надежного и сравнительно недорогого российского газа? И так далее", - сказал он.

Сенатор подчеркнул, что на мифе о "российской угрозе" строится власть правящего Европой либерального клана. "Он с этой иглы сойти не может. Ибо если он сойдет с нее - его заменят. Они настолько сильно вложились в украинский кризис на стороне Украины, что сейчас уже не могут "сбросить эту инвестицию". Сбросив ее, они сбросят себя", - объяснил парламентарий.

На смену либеральным кланам ЕС, по словам Пушкова, могут прийти либо умеренные традиционалисты (такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или классические республиканцы во Франции), либо несистемные, альтернативные политические силы (как "Альтернатива для Германии" или "Национальный фронт" во Франции).

"Евролибералы этого боятся панически. Потому что такой сдвиг будет означать конец их власти в Европе. По этой причине я связываю возможную эволюцию Европы не с тем, что [глава ЕК] Урсула фон дер Ляйен или [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц пересмотрят свои ориентиры. Я связываю возможные изменения с эволюцией внутриполитической обстановки в этих странах. Именно там ключ к тому, что будет происходить с внешней политикой во Франции, Италии, Британии, Германии. От этого будет зависеть будущее наших отношений с Европой", - заключил он.