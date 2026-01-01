Матвиенко: Кубинская революция заложила фундамент сотрудничества с Россией

Председатель СФ сообщила о готовности сенаторов к дальнейшему расширению взаимодействия с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Победа Кубинской революции заложила фундамент солидарности и сотрудничества между Россией и Кубой, а также народами двух стран. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем освобождения Республики Куба на имя председателя Национальной ассамблеи народной власти страны Эстебану Ласо Эрнандесу.

"Победа Кубинской революции заложила прочный фундамент солидарности и братского сотрудничества между нашими странами и народами, которые и сегодня едины в противостоянии в беспрецедентном по своей продолжительности и жесткости внешнему давлению", - сообщила Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба СФ.

Также она сообщила о готовности сенаторов к дальнейшему расширению взаимодействия с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба.