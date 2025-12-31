Лукашенко в беседе с Путиным осудил атаку на резиденцию президента РФ

Президент Белоруссии подчеркнул, что эта "циничная провокация" была совершена на фоне контактов России и США по мирному урегулированию на Украине

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг атаки украинских БПЛА на резиденцию российского лидера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Александр Лукашенко решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области. Подчеркнуто, что эта циничная провокация была предпринята на фоне текущих российско-американских контактов, нацеленных на мирное урегулирование кризиса на Украине", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что, "обсудив эту ситуацию, главы государств обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом и выразили самые добрые пожелания братским народам двух стран".

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.