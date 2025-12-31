Мишустин утвердил план реализации концепции миграционной политики России

Исполнительным органам регионов РФ рекомендуется обеспечить выполнение соответствующих мероприятий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы. Соответствующее распоряжение принято во исполнение указа президента РФ от 15 октября 2025 года.

Федеральным органам исполнительной власти, назначенным исполнителями, поручено обеспечить выполнение мероприятий плана и ежеквартально представлять в МВД России информацию о ходе и результатах их реализации. МВД, в свою очередь, будет осуществлять мониторинг и контроль исполнения, а также ежегодно до 15 декабря направлять в правительство доклад о результатах реализации плана с проектом доклада президенту РФ.

Финансовое обеспечение мероприятий будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете. Исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано обеспечить выполнение мероприятий плана.

О концепции

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы разбита на 9 разделов и 46 пунктов. Ее результатами, как указано в последнем разделе, к 2030 году должны стать, в частности, снижение числа незаконно находящихся в России иностранцев, снижение уровня преступности с их участием, снижение доли детей мигрантов, не посещающих школы, увеличение доли иностранных студентов в российских вузах и "увеличение числа иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности и переселившихся в РФ на постоянное место жительства".