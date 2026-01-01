Глава делегации РФ рассказала о нецензурной брани европейцев на площадке ОБСЕ

Западные страны направляют на Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ специалистов по пропаганде, отметила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова

ВЕНА, 1 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Западные страны в условиях украинского кризиса направляют работать на Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ специалистов по пропаганде и дезинформации, которые реагируют нецензурной бранью и вульгарными жестами на правду о роли Запада в украинском конфликте. Об этом рассказала ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"В рядах европейцев наблюдается тотальная деградация переговорной культуры - они не чураются опускаться до вульгарных жестов и даже нецензурной брани, когда слышат правду о роли Запада в развязывании украинского конфликта и эскалации военной напряженности. Поэтому сегодня одной из ключевых задач на ФСОБ является возвращение к основам взаимоуважительного диалога", - рассказала она.

"В свое время на ФСОБ был наработан уникальный багаж договоренностей в области европейского контроля над обычными вооружениями и осуществления мер доверия в военной области. Сегодня по вине западного лагеря мы утрачиваем этот ценный опыт и экспертизу. Государства НАТО, ЕС и Украина блокируют нормальную работу площадки под тем предлогом, что во время кризиса безопасности невозможно вести дела в режиме "как обычно". Как следствие, вместо профессионалов в области контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) и мер по укреплению доверия в области безопасности (МДБ) западные столицы все чаще направляют работать на Форум "спецов" в области пропаганды и дезинформационных операций", - пояснила дипломат.

"В то же время государства-участники признают безальтернативность ФСОБ как единственной площадки для рассмотрения наиболее острых военно-политических проблем с максимально широким составом участников. Сможем ли мы на каком-то этапе вернуться к реализации коренных задач Форума, связанных с КОВЕ и МДБ? Это целиком и полностью зависит от готовности Запада к реальному, а не имитированному диалогу в целях обеспечения стабильности на континенте", - заключила глава росделегации в Вене.