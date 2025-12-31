В России осенью пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва

Параллельно с думскими выборами пройдут выборы в заксобрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Осенью 2026 года гражданам России предстоит избрать депутатов Государственной думы девятого созыва, при этом впервые на думских выборах проголосуют жители Донбасса и Новороссии. Параллельно с думскими выборами пройдут выборы в заксобрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ - семь прямых и три путем избрания в региональных парламентах.

Единый день голосования в 2026 году должен состояться 20 сентября - в этот день истекает конституционный срок полномочий Государственной думы восьмого созыва. О назначении выборов депутатов Госдумы должен объявить президент РФ Владимир Путин. В соответствии с законом соответствующий указ подписывается не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В ходе двух предыдущих думских кампаний - в 2016 и 2021 годах - глава государства подписывал указ 17 июня.

По мнению главы ЦИК России Эллы Памфиловой, федеральная кампания 2026 года пройдет в условиях повышенной турбулентности. При этом она заверила, что избирательная система РФ готова обеспечить проведение голосования на высоком уровне, в том числе при возможных рисках - перебоях со связью, угрозах безопасности и чрезвычайных ситуациях в отдельных регионах.

Впервые своих представителей в Думе изберут жители Донбасса и Новороссии. Согласно новой схеме одномандатных избирательных округов, разработанной ЦИК РФ в апреле, в Донецкой Народной Республике будут избраны три депутата, в Луганской Народной Республике - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному.

Состав Думы

Согласно предварительным прогнозам экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), нынешний состав Государственной думы, представленный пятью фракциями, - "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди", КПРФ и "Справедливая Россия" - имеет существенные шансы сохраниться. По данным опроса фонда "Общественное мнение", проведенного в конце декабря 2025 года, уровень поддержки "Единой России" составляет 42%, ЛДПР - 10%, КПРФ - 8%, "Справедливой России" и "Новых людей" - по 4%.

В выборах смогут участвовать все зарегистрированные в РФ партии, на сегодняшний день их насчитывается 20. При этом 12 партий по итогам ЕДГ-2025 сохранили так называемую парламентскую льготу, позволяющую выдвигать списки кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Помимо парламентской пятерки, от этой процедуры освобождены Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Яблоко", "Зеленые", "Родина", "Гражданская платформа" и Партия прямой демократии.

Глава ФоРГО Константин Костин считает, что в федеральном избирательном бюллетене в 2026 году может быть представлено и меньше 12 партий. По его словам, часть политических сил не сможет выполнить требования по сбору подписей, а некоторые партии, обладающие парламентской льготой, могут отказаться от выдвижения федеральных списков. Среди непарламентских партий о намерении участвовать в выборах уже заявили "Яблоко" и "Зеленые".

Ожидается также, что по итогам выборов в Госдуме увеличится число депутатов - участников специальной военной операции. По прогнозам ФоРГО, ветераны могут получить от 135 до 180 мандатов в новом созыве, при этом большинство из них, по мнению экспертов, будет выдвинуто "Единой Россией".

Планы парламентских партий

Несколько партий, представленных в нынешнем составе Госдумы, уже обозначили цели на предстоящую кампанию. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев неоднократно заявлял в 2025 году, что партия нацелена на безоговорочную победу и получение поддержки абсолютного большинства избирателей. По его словам, у партии есть "все шансы и возможности, а главное - люди, способные этого добиться".

Уверенность в достижении этой цели выражал и секретарь генсовета партии Владимир Якушев, для которого кампания 2026 года станет первой федеральной избирательной кампанией на посту руководителя этого постоянно действующего органа партии.

Как сообщали в "Единой России", партия уже начала сбор инициатив для новой народной программы, с которой пойдет на выборы. Основной акцент планируется сделать на развитии России, включая вопросы инноваций, экономики, сельского хозяйства, науки, школьного и дошкольного образования, а также поддержки участников СВО. По словам члена генсовета партии, сенатора Сергея Перминова, ожидается, что в предвыборную программу поступит более 30 млн предложений от граждан. Также партия проведет масштабную кампанию по отчету о выполнении действующей народной программы, с которой она победила на выборах в 2021 году.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что цель на выборах - реализовать мечту основателя партии Владимира Жириновского и сформировать вторую по численности фракцию в Госдуме. По его оценке, шансы на это "очень высокие". Среди приоритетов партии - развитие системы, ориентированной на человека, обеспечение доступной медицины, образования и улучшение условий жизни независимо от региона проживания.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь отмечал, что 2026 год станет периодом серьезных исторических и политических испытаний. По его словам, выборы в Госдуму станут экзаменом для всей политической системы страны. КПРФ намерена идти на выборы с "Программой Победы", в центре которой находится человек труда. А председатель "Справедливой России" Сергей Миронов поставил задачу увеличить численность фракции в девятом созыве Госдумы. Во фракции партии в восьмом созыве ГД насчитывается 28 депутатов.

Региональные выборы

В 2026 году пройдет и масштабная региональная избирательная кампания. Прямые выборы глав регионов запланированы в семи субъектах РФ - Тверской, Белгородской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Чечне, Мордовии и Тыве. В Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии главы регионов будут избираться парламентами. По словам Памфиловой, к сентябрю число прямых выборов может увеличиться.

Кроме того, жителям 39 регионов предстоит избрать депутатов законодательных собраний. В частности, такие кампании пройдут в Курской, Московской, Самарской и Свердловской областях, в Санкт-Петербурге.

Новый состав ЦИК РФ

Единый день голосования 2026 года пройдет при новом составе ЦИК РФ. Полномочия восьмого состава ЦИК истекают в марте 2026 года. Памфилова ранее допустила, что большинство действующих членов комиссии могут продолжить работу в новом составе, но подчеркнула, что окончательные решения принимают президент РФ, Совет Федерации и Государственная дума.

Согласно закону, ЦИК формируется из 15 членов, при этом ограничений по числу сроков пребывания в составе комиссии не установлено. По информации ТАСС, в рамках планового обновления в 2026 году в состав ЦИК могут войти до семи новых членов. Кроме того, рассматривается возможность включения в комиссию участников СВО - прежде всего тех, кто уже работает в избирательной системе, а также действующих парламентариев, имеющих опыт в сфере избирательного законодательства.