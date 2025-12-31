Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством

Премьер пожелал гражданам РФ счастья, здоровья, благополучия и взаимопонимания

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством и отметил, что эти праздники объединяют всех счастьем и вдохновением. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Пусть наступающий год станет временем созидания, исполнения желаний. Успешным для России, а значит, и для каждого из нас. И рядом будут те, кто всегда поддерживает, помогает идти вперед", - говорится в телеграмме.

Премьер пожелал россиянам счастья, здоровья, благополучия и взаимопонимания в 2026 году.