Член ОП: атака ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь будет рассмотрена трибуналом

По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли, 50 пострадали

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Атака ВСУ на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь будет рассмотрена трибуналом. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Общественной палаты Крыма, член Общественной палаты России Владимир Резанов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли, 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие погибшие сгорели заживо.

"Страшное преступление против человечества, которое войдет в данные по трибуналу киевской хунты. Но это еще и черные метки европейским мерзавцам, которые ответят за гибель русских людей. Их ждет возмездие. Всех фашистских сатанистов ждет возмездие", - сказал он.