Захарова: страны Запада должны понять, что на их миллиарды убивают людей

Официальный представитель МИД России прокомментировала атаку ВСУ на Херсонскую область в новогоднюю ночь

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Лидеры ЕС и НАТО должны понять, что на их миллиарды, которые они отправляют Киеву, убивают мирных жителей в новогоднюю ночь. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире проекта "Изолента Live".

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

"Сегодня утром, я считаю, каждый президент и премьер-министр стран Европейского союза и НАТО должен получить себе - вот где-то посередине, между круассаном и яйцом пашот, между хрустящим крекером с намазанным джемом и чашечкой кофе - вот где-то туда посередине он должен получить бумажку, где будет написано все, о чем мы с вами сегодня говорим, эти новости, которые разорвали ленту и вообще душу у людей, вот они должны хотя бы один раз 1 января 2026 года понять, осознать до глубины души, что на их миллиарды, которые они вот буквально в очередной раз подписали Киеву, киевскому режиму и отправили на Банковую, делается вот это - люди сжигаются в новогоднюю ночь заживо", - сказала дипломат.

По ее словам, "они должны сейчас получить вопросы от своего собственного населения и от международных организаций" о том, что происходит на переданные Киеву деньги.