Депутат Водолацкий: ВСУ сожгли жителей Херсонщины за выбор жить без нацизма

Люди погибли за то, что избрали свой путь развития, объяснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Киевский режим отдал команду Вооруженным силам Украины жестоким способом убить мирных жителей Херсонской области за сделанный ими выбор жить в свободной от нацизма стране, России, и за выбор говорить на родном русском языке. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли, 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие погибшие сгорели заживо.

"Эти люди погибли за то, что выбрали свой путь развития. Они выбрали право говорить на родном русском языке. Они выбрали право жить в свободной стране. Они не приемлют национализм и нацизм. И вот за это их и сожгли в новогоднюю ночь. Цинизм всех, кто отдавали такую команду, в том, что это праздничная новогодняя ночь, когда во всем мире отмечают приход Нового года. Новый год - это надежды на лучшее. И вот эти надежды погибли под ударами трех БПЛА, которые поставила Европа, поставили страны НАТО", - сказал Водолацкий.