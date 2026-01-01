Замглавы СФ: РФ удалось существенно расширить международное сотрудничество в 2025 году

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россия смогла не только сохранить, но и существенно расширить международное сотрудничество в 2025 году, несмотря на попытки Запада изолировать страну. Такое мнение ТАСС высказала замглавы комитета СФ по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Считаю, что в 2025 году России удалось не только сохранить, но и существенно расширить международное сотрудничество как по географии, так и по содержанию. Активная дипломатия, укрепление стратегических партнерств, рост роли в глобальных и региональных форматах и продвижение инициатив в ООН подтверждают статус России как одного из ключевых акторов формирующегося многополярного мира", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что все попытки изоляции РФ потерпели крах, что подтвердилось как возрастающим числом двусторонних контактов, так и активной ролью России в многосторонних форматах и международных организациях. Так, в год 80-летия Победы во Второй мировой войне ключевыми международными событиями стали торжества в Москве 9 мая и в Пекине 3 сентября с участием президента РФ Владимира Путина и лидеров дружественных государств. Эти мероприятия "наглядно продемонстрировали наличие широкого круга стран, готовых отстаивать историческую правду и противостоять ревизии итогов Второй мировой войны".

"Важные результаты были достигнуты и на площадке Организации Объединенных Наций. По инициативе России в мае в Нью-Йорке состоялось торжественное заседание Генеральной Ассамблеи в память о жертвах Второй мировой войны. В декабре при соавторстве 44 государств была принята ежегодная резолюция о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. В 2025 году последовательно укреплялось взаимодействие на пространстве ближнего зарубежья и Евразии. В марте вступил в силу договор о гарантиях безопасности Союзного государства России и Белоруссии, предусматривающий взаимные обязательства по защите суверенитета и территориальной целостности. Была проведена большая работа по укреплению стратегического взаимодействия с рядом государств", - отметила собеседница агентства.