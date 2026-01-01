Лавров: Россия сохранит преемственность в направлениях взаимодействия в ОДКБ

Страна уверена в поддержке партнеров, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россия нацелена на дальнейшую консолидацию государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с началом председательства России в ОДКБ. Текст размещен на сайте российского дипведомства.

Глава российской дипломатии напомнил, что 1 января 2026 года Россия вступила в права председателя в Организации Договора о коллективной безопасности и проведет свою вахту под девизом: "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность".

"Россия сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, в том числе будет продолжена работа по реализации инициатив только что завершившегося председательства Киргизской Республики. С учетом геополитической напряженности ставим перед собой цели дальнейшей консолидации государств - членов ОДКБ, упрочения союзнических связей, углубления координации по ключевым международным проблемам. Продолжим линию на расширение сети контактов ОДКБ с государствами евразийского пространства и их интеграционными объединениями", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что усилия России будут сфокусированы на эффективном выполнении главной миссии организации - поддержании мира и стабильности в зоне ее ответственности, обеспечении благоприятных условий для безопасного развития и процветания государств-членов ОДКБ.

"Ни у кого не должно быть сомнений: мы не позволим допустить хаос в нашем общем доме", - указал он.

Боевой потенциал

По словам Лаврова, РФ придает важное значение развитию силовой компоненты организации.

"Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой. Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Отдельное внимание уделим вопросам сотрудничества в сфере защиты от биологических угроз, а также информационной безопасности, - продолжил он. - Обеспечение технологического лидерства в военной сфере, развитие оборонно-промышленных комплексов стран ОДКБ и их кооперация, реализация инновационного потенциала являются также нашими ориентирами".

Глава МИД РФ также отметил намерение расширять инструментарий для совместного противодействия международному терроризму и экстремизму, легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, с транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией.

"Высоко оценивая роль межпарламентского сотрудничества, отметим 20-летие образования Парламентской ассамблеи ОДКБ, которая проводит важную системную работу по созданию единого правового пространства на всей территории ОДКБ", - подчеркнул Лавров.

"Уверены в поддержке наших партнеров в реализации приоритетов российского председательства, готовы к тесной плодотворной работе в 2026 году. Убежден, что совместными усилиями мы выведем сотрудничество в рамках ОДКБ на качественно новый уровень в интересах сохранения и укрепления мира на пространстве Организации", - добавил он.

Несущая опора

Лавров обратил внимание на то, что РФ вместе с союзниками в рамках ОДКБ объединяет усилия для отстаивания общих подходов к решению проблем международной безопасности.

"В основополагающих документах организации заложены принципы мирного сосуществования государств, приоритет политико-дипломатического урегулирования, соблюдение норм международного права при главенствующей роли ООН. Именно на такой основе предлагаем нашим партнерам выстраивать взаимовыгодные связи, совместно активно включиться в процесс выработки контуров будущей архитектуры равной и неделимой безопасности на пространстве Евразии. ОДКБ могла бы стать одной из ее несущих опор. Хотели бы, чтобы евразийские государства взяли на себя ответственность за решение вопросов безопасности и сами определяли будущее континента, без вмешательства извне", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности сформировалась как авторитетное объединение государств-союзников, деятельность которого не направлена против кого-либо, не содержит в своей основе агрессивных устремлений, а строится исключительно в интересах поддержания региональной стабильности и благополучия входящих в нее стран.

"При этом все решения в Организации принимаются консенсусом путем достижения баланса интересов, а сотрудничество строится на принципах уважения друг к другу, добрососедства, подлинной дружбы и взаимовыручки", - подчеркнул Лавров.