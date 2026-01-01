Дмитриев назвал жителей ЕС "бедными" из-за обещания фон дер Ляйен

Глава ЕК ранее пообещала "еще активнее бороться с самоубийством западной цивилизации"

Редакция сайта ТАСС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Burhan Ozbilici

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал жителей Евросоюза "бедными европейцами" после обещания главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен активнее бороться с самоубийством западной цивилизации.

"Бедные европейцы - Урсула обещает еще активнее бороться с самоубийством западной цивилизации в 2026 году", - написал Дмитриев в Х.