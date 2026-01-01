ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Дмитриев назвал жителей ЕС "бедными" из-за обещания фон дер Ляйен

Глава ЕК ранее пообещала "еще активнее бороться с самоубийством западной цивилизации"
Редакция сайта ТАСС
01 января, 20:42

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

© AP Photo/ Burhan Ozbilici

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал жителей Евросоюза "бедными европейцами" после обещания главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен активнее бороться с самоубийством западной цивилизации.

"Бедные европейцы - Урсула обещает еще активнее бороться с самоубийством западной цивилизации в 2026 году", - написал Дмитриев в Х. 

