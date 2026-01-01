Посол РФ: Нидерланды в 2025 году взяли курс на ускоренную милитаризацию

Речь идет не только о росте оборонных расходов, но и о системном встраивании королевства в стратегическое и оперативное планирование НАТО, отметил Владимир Тарабрин

ГААГА, 2 января. /Корр. ТАСС Наталья Блинова/. Власти Нидерландов в 2025 году взяли курс на ускоренную милитаризацию и использование территории страны в качестве одного из опорных пунктов НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в королевстве Владимир Тарабрин.

"В 2025 году мы наблюдали устойчивую тенденцию к ускоренной милитаризации Нидерландов и все более активному позиционированию королевства в качестве одного из ключевых элементов военной инфраструктуры НАТО в Европе", - сказал он. При этом Тарабрин пояснил, что речь идет не только о резком росте оборонных расходов, но и о системном встраивании страны в стратегическое и оперативное планирование альянса, включая размещение и модернизацию военных объектов, логистических узлов, портов и аэродромов двойного назначения.

"С нашей точки зрения, подобные шаги не способствуют укреплению общеевропейской безопасности. Превращение территории Нидерландов в один из опорных пунктов НАТО объективно повышает ее вовлеченность в военные сценарии альянса и, как следствие, уровень потенциальных рисков", - отметил посол. По его словам, особую обеспокоенность Москвы вызывает тот факт, что подобная политика проводится "без реального общественного обсуждения" и игнорирует долгосрочные последствия для самой Европы, а вместо поиска путей деэскалации Гаага делает ставку на силовое сдерживание и демонстрацию военного присутствия.

Посол подчеркнул, что Москва воспринимает эти процессы "трезво и без иллюзий" и регулярно подчеркивает, что любые шаги по наращиванию военного потенциала НАТО у границ РФ будут учитываться в российском оборонном планировании.

В 2025 году Нидерланды последовательно наращивали элементы военной и военно-промышленной инфраструктуры, идя в фарватере курса ЕС и НАТО на милитаризацию. Так, в октябре деловая газета Financieele Dagblad сообщила, что бывший автозавод VDL Nedcar в городе Борн начал переориентацию на оборонный сектор: предприятие заключило десятилетние контракты с производителем дронов DeltaQuad, изготовителем батарей для БПЛА Tulip Tech и эстонской компанией Milrem Robotics, выпускающей беспилотные боевые машины, при этом почти четверть территории завода площадью около 450 тыс. кв. м уже арендует Минобороны Нидерландов. Параллельно, как писала в июле Financial Times, порт Роттердама планирует проводить учения по приему военных грузов в рамках кампании по наращиванию оборонного потенциала НАТО, координируя эти шаги с портом Антверпена.