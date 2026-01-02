Жданова: активность НАТО на рубежах России чревата военным столкновением
ВЕНА, 2 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Военная активность НАТО на рубежах Союзного государства России и Белоруссии чревата непредсказуемой эскалацией, вплоть до прямого военного столкновения. Об этом заявила ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Интенсификация военной активности стран НАТО на рубежах Союзного государства России и Белоруссии действительно чревата непредсказуемыми военными инцидентами, которые способны привести к эскалации, вплоть до прямого столкновения России и блока. Но поразительным образом подавляющее большинство западников не готово всерьез обсуждать любые меры, хотя бы частично нивелирующие возможные негативные последствия такой деятельности", - отметила она.
"Красноречивым примером деструктивного поведения наших противников стало гробовое молчание Варшавы в ответ на предложение Минобороны и МИД России созвать экспертные консультации по вопросу о крушении якобы российских дронов в Польше. На заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности мы так и не добились от поляков какой-либо реакции, тогда как их натовско-еэсовские "соплеменники" дали за них понять, что никакого профессионального разговора не будет", - продолжила дипломат.
"Это связано с тем, что многие в Европе используют фальшивый фактор российской угрозы для сплочения рядов НАТО/ ЕC вокруг продолжения военной поддержки Украины и санкционного давления на нашу страну. Такой курс выгоден нынешним русофобским элитам в Европе, поскольку он является единственным гарантом их политической выживаемости", - заключила Жданова.