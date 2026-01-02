Жданова: активность НАТО на рубежах России чревата военным столкновением

На Западе не готовы всерьез обсуждать любые меры, хотя бы частично нивелирующие возможные негативные последствия от действий альянса, заявила руководитель делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями

ВЕНА, 2 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Военная активность НАТО на рубежах Союзного государства России и Белоруссии чревата непредсказуемой эскалацией, вплоть до прямого военного столкновения. Об этом заявила ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Интенсификация военной активности стран НАТО на рубежах Союзного государства России и Белоруссии действительно чревата непредсказуемыми военными инцидентами, которые способны привести к эскалации, вплоть до прямого столкновения России и блока. Но поразительным образом подавляющее большинство западников не готово всерьез обсуждать любые меры, хотя бы частично нивелирующие возможные негативные последствия такой деятельности", - отметила она.

"Красноречивым примером деструктивного поведения наших противников стало гробовое молчание Варшавы в ответ на предложение Минобороны и МИД России созвать экспертные консультации по вопросу о крушении якобы российских дронов в Польше. На заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности мы так и не добились от поляков какой-либо реакции, тогда как их натовско-еэсовские "соплеменники" дали за них понять, что никакого профессионального разговора не будет", - продолжила дипломат.

"Это связано с тем, что многие в Европе используют фальшивый фактор российской угрозы для сплочения рядов НАТО/ ЕC вокруг продолжения военной поддержки Украины и санкционного давления на нашу страну. Такой курс выгоден нынешним русофобским элитам в Европе, поскольку он является единственным гарантом их политической выживаемости", - заключила Жданова.