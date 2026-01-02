Депутат Водолацкий: период Зеленского войдет в историю Украины как черная полоса

Владимир Зеленский повторит судьбу Адольфа Гитлера, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Период режима Владимира Зеленского, пытавшегося возродить нацизм, войдет в историю Украины как черная полоса в жизни народа. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

ВСУ регулярно наносят удары по гражданским объектам и домам мирных жителей, в том числе 1 января целенаправленный удар беспилотниками был нанесен по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, где мирные жители встречали Новый год. По данным СК РФ, 27 человек погибли.

"Зеленский повторит судьбу того же Гитлера, который возродил нацизм. А сейчас Зеленский пытается нацизм возродить на территории Украины. И действия сегодня руководства Украины бесчеловечны к своим жителям. Этот период - это будет "черная полоса" в жизни украинского народа, который попался на такие провокации, а теперь расхлебывает это горе большими ложками", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах РФ также неоднократно сообщали о преступной и насильственной деятельности сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) по отношению к мирному населению Украины. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам, он назвал российскую армию союзником народа Украины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны.