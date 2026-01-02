Посол РФ: победа леволибералов в Нидерландах закрепила антироссийский курс

По словам Владимира Тарабрина, на этом фоне можно констатировать, что антироссийская повестка в королевстве носит системный, а не ситуативный характер

ГААГА, 2 января. /Корр. ТАСС Наталья Блинова/. Победа леволиберального проевропейского движения "Демократы-66" на досрочных парламентских выборах в Нидерландах привела к закреплению антироссийского курса властей королевства, который последовательно проводился в последние годы. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

"Итоги парламентских выборов в Нидерландах подтвердили сложившуюся тенденцию. Победа "Демократов-66" и усиление позиций политических сил, открыто исповедующих антироссийскую риторику, вряд ли могут рассматриваться как качественно новый этап. Речь идет о закреплении курса, который последовательно проводился в последние годы", - сказал он. По словам Тарабрина, на этом фоне можно констатировать, что антироссийская повестка в королевстве носит системный, а не ситуативный характер.

"В новой расстановке политических сил (после выборов - прим. ТАСС) антироссийский консенсус не только сохраняется, но и институционально закрепляется. Он объединяет как правые, так и либеральные партии, несмотря на различия по социально-экономическим вопросам", - отметил дипломат. При этом, по его словам, альтернативные точки зрения и призывы к прагматичному диалогу с Россией фактически вытеснены на периферию политического процесса.

"В этих условиях рассчитывать на улучшение российско-нидерландских отношений в краткосрочной перспективе, к сожалению, не приходится. Новое правительство, по всей видимости, продолжит линию на политическое дистанцирование от России, поддержку санкционного давления и вовлеченность в конфронтационные механизмы, включая военную поддержку Украины", - резюмировал посол.

Досрочные выборы нового состава Второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента) прошли в Нидерландах 29 октября 2025 года. Согласно конституции королевства, голосование длилось один день. В стране работали более 9 тыс. избирательных участков, за рубежом, как отмечали СМИ, для участия в голосовании зарегистрировались порядка 135 тыс. подданных.

7 ноября Совет по выборам Нидерландов утвердил результаты голосования, согласно которым победу одержали "Демократы-66" (26 мест в парламенте). На втором месте оказалась крайне правая Партия свободы, которая также получила 26 мандатов, но уступила леволибералам по количеству голосов. Тройку лидеров замыкает праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (22 мандата).