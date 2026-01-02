Переданная МИД РФ в посольство Финляндии книга о русофобии содержит 120 страниц

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Книга о финской и шведской русофобии, переданная МИД РФ в посольство Финляндии в Москве, состоит из двух разделов и содержит 120 страниц. Корреспондент ТАСС ознакомился с экземпляром, опубликованным в соцсетях Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии" была выпущена РВИО в 2024 году, редактором - составителем издания стал научный директор общества Михаил Мягков. 25 глав книги сопровождаются иллюстрациями и картографическими материалами. Эта публикация, по словам составителей, стала продолжением двух выставок Российского военно-исторического общества, развернутых в 2023-2024 годах у посольств Швеции и Финляндии в Москве.

Как пояснили авторы книги, она основана "на достоверном фактическом материале, рассказывает о военных преступлениях обеих стран, поддержке ими нацизма и неонацизма, причастности к геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны, об участии правительств и граждан Швеции и Финляндии в пособничестве киевскому режиму в ходе СВО".

Эту публикацию в начале декабря пообещала направить финской стороне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после того, как глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто.

Военные преступления и банная дипломатия

Книга охватывает историю финской и шведской русофобии от эпохи Средневековья до настоящего времени. Так, например, одна из глав посвящена военным преступлениям финнов в 1941-1944 годах. Речь идет о замурованном подвале с 400 тел советских воинов, который был обнаружен на мысе Пуот-Ниеми, о расстрелах советских граждан на местах их предполагаемой принудительной эксплуатации на строительстве финских оборонительных рубежей, о болезнях, холоде, голоде и издевательствах над военнослужащими Красной армии в финских лагерях.

"Эти "деяния" финнов (совершенные по национальному принципу) можно классифицировать не только, как военные преступления, но и как свидетельство геноцида советского народа со стороны Финляндии", - отмечают авторы книги.

В то же время в работе описываются периоды "сотрудничества и взаимной помощи" двух стран. В частности, говорится о временном промежутке после Второй мировой войны, когда Финляндия была нейтральной страной, получала дешевое сырье из России, пользовалась преимуществами безналичных расчетов с СССР и стала "процветающей страной".

"Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев не раз ходил в парную с финским президентом Урхо Кекконеном. Такая "банная дипломатия" стала одним из символов доверительных отношений между СССР и Финляндией", - напомнили составители издания.