Мишустин утвердил несколько кадровых изменений в аппарате кабмина

Так, в связи с выходом на пенсию от должности замруководителя аппарата правительства - руководителя аппарата коллегии военно-промышленной комиссии освобожден Игорь Боровков
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения о кадровых изменениях в аппарате правительства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Так, в связи с выходом на пенсию от должности замруководителя аппарата правительства - руководителя аппарата коллегии военно-промышленной комиссии освобожден Игорь Боровков. Уточняется, что за большой вклад в обеспечение работы кабмина и многолетнюю безупречную госслужбу он награжден медалью Столыпина П. А. I степени.

На место Боровкова назначен Богдан Стежка, ранее возглавлявший департамент по обеспечению деятельности административных органов кабмина. При этом руководить административным департаментом теперь будет Александр Беседа, до этого занимавший должность замдиректора департамента. 

