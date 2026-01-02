Медведев: Финляндия заплатит за свою русофобию

Зампред Совбеза России отметил, что Москва никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Финляндии придется заплатить за свою русофобию, отношения между Финляндией и Россией изменились навсегда. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя новогоднее обращение президента Финляндии Александера Стубба.

"Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндии придется заплатить за свою мерзкую русофобию", - написал Медведев в Х на английском языке.

По его словам, Финляндия "уже платит". "Стубб говорит, а его граждане платят по счетам", - подытожил он.

Ранее Стубб в новогоднем обращении к гражданам заявил, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда.