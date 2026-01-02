"Кровавый клоун" выбрал террориста. Медведев о решении Зеленского по Буданову

Зампред Совбеза РФ считает этот выбор "отличным" для Зеленского, у которого для устранения оппонентов "есть всего одна вакансия", иначе другую он мог бы предложить экс-главкому ВСУ Валерию Залужному

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Владимира Зеленского назначить главу ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) руководителем своего офиса.

"Утративший легитимность кровавый клоун выбрал нового главу офиса. Им стал террорист Буданов", - подчеркнул Медведев.

Он считает этот выбор "отличным" для Зеленского, у которого для устранения оппонентов "есть всего одна вакансия", иначе другую он мог бы предложить экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, "и сразу смахнуть с шахматной доски обоих возможных соперников на выборах президента".