Мирошник: назначение Буданова главой офиса Зеленского продиктовано Лондоном

Оно ставит крест на возможности начальника ГУР Украины бороться за президентское кресло, добавил посол по особым поручениям МИД РФ

Начальник ГРУ Минобороны Украины Кирилл Буданов © Ukrainian Presidential Press Office via AP

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Назначение начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на пост главы офиса Владимира Зеленского продиктовано Лондоном, который хочет усилить контроль за самим Зеленским. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Идея о назначении Буданова на должность главы президентского Офиса пришла в голову Зеленского, вероятнее всего, с подачи его кураторов с Туманного Альбиона. Им это нужно для двух вещей: укрепление непримиримой позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта, и второе - перевод Зеленского на более "короткий поводок", то есть усиление британского влияния в ближайшем окружении просроченного", - сказал дипломат.

Назначение Буданова главой офиса Зеленского ставит крест на его возможности бороться за президентское кресло, добавил Мирошник.

"По большому счету Буданов в ОП нужен для завершения формирования государственно-террористического аппарата, управляющего остатками Украины. Трудно ждать от человека, всю жизнь работавшего в военизированных и откровенно террористических формированиях, гражданско-правовых и демократических подходов в управлении президентской канцелярией. Буданов фактически ставит крест на своей политической карьере как конкурент Зеленскому на президентских выборах, но он будет выполнять более важную тактическую задачу - перетягивать управление президентским окружением на себя, а значит и своих внешних кураторов", - сказал дипломат.

Ранее Зеленский предложил Буданову возглавить свой офис, спустя более чем месяц после увольнения предыдущего главы офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Буданов в своем Telegram-канале написал, что принял предложение. Как сообщил Зеленский, он уже поручил Буданову вместе с секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым и другими руководителями и институтами "обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития государства и дальнейшие шаги". О каких шагах идет речь, он не уточнил.