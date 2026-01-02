Эксперт Сорокин назвал фикцией присвоенный Санду титул "Мирового лидера - 2025"

Действия президента Молдавии приводят к ослаблению экономики и политической системы республики

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Andreea Alexandru

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Действия президента Молдавии Майи Санду приводят к ослаблению экономики и политической системы страны, поэтому титул "Мирового лидера - 2025", присвоенный ей британской газетой The Telegraph, является фикцией. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

"Анализ политической практики Майи Санду позволяет сделать вывод о том, что ее действия не являются продуктом исключительно ее собственного волеизъявления. Они, скорее, отражают выполнение директив и рекомендаций, исходящих от вышестоящих органов Европейского союза. Это обстоятельство приводит к дальнейшему ослаблению национальной экономики и политической системы Молдовы, что вызывает сомнения в обоснованности присвоения ей звания "Мирового лидера". Таким образом, данный титул представляется не более чем фикцией, не отражающей реального положения дел и достижений Майи Санду", - объяснил эксперт.

Он добавил, что в формировании стратегического курса политической активности Санду ключевую роль играют внешнеполитические приоритеты Европейского союза, а не интересы самой Молдавии. Поэтому ее роль можно охарактеризовать как управление процессом, который многие аналитики определяют как "банкротство Молдавии". "Только лидеры с независимой позицией и способностью принимать самостоятельные решения способны преодолеть негативные тенденции в развитии страны и вывести ее на новый уровень политического и экономического развития", - подчеркнул Сорокин.

В конце минувшего года The Telegraph признала Санду "Мировым лидером - 2025" за то, что она "бросила вызов Кремлю и превратила Молдавию в передовую линию демократии в Европе".