Посольство РФ направило МИД Австрии протест из-за празднования дня рождения Бандеры

В диппредставительстве назвали прошедшую 1 января в Вене акцию "провокационной выходкой" радикалов

ВЕНА, 2 января. /ТАСС/. Посольство России в Австрии направило протест в МИД альпийской республики из-за празднования украинскими радикалами 1 января в австрийской столице дня рождения военного преступника Степана Бандеры. Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

"Ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских и ичкерийских радикалов, осевших в Австрии, которые 1 января вновь решили устроить в центре Вены празднование дня рождения пособника нацистов, военного преступника Степана Бандеры. <...> В связи с произошедшим посольство России в Австрии официально выразило протест Министерству иностранных дел Австрии, подчеркнув недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений", - отметили в посольстве.

Там подчеркнули, что подобные действия являются "прямым оскорблением памяти жертв нацизма и грубым вызовом общественной морали". "С "деяниями" Бандеры и его реальной ролью в истории можно подробно ознакомиться в историческом материале, размещенном на сайте посольства России", - добавили в диппредставительстве.

"Решительно осуждаем проведение даже столь маргинальной акции при фактическом попустительстве местных властей", - заключили в посольстве.

