Дмитриев: Каллас хочет, чтобы ЕС вступил в войну с РФ и КНР

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами назвал главу евродипломатии глупой

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас хочет, чтобы ЕС вступил в военный конфликт с Россией и Китаем. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем. Когда слышите про ЕС, просто вспоминайте [главу ЕК] Урсулу и Каю - это все, что вам нужно знать", - написал он в Х на английском языке.