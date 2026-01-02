Дмитриев: правые силы Европы признают всеобщий распад в ЕС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами назвал "правых" единственной реальной надеждой

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Правые силы Европы выглядят как единственная реальная надежда, так как они признают массовую миграцию, экономический спад и другие проблемы ЕС. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда. По крайней мере, они признают то, что видно всем: массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС", - написал он на английском языке в Х.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию итальянского профессора и юриста Альберто Алеманно, который утверждает, что ЕС подвергается критике, потому что Европа добилась успеха.