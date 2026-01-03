Посол РФ: в Нидерландах помнят вклад СССР в победу над нацизмом во Второй мировой войне

ГААГА, 3 января. /Корр. ТАСС Наталья Блинова/. Многие жители Нидерландов помнят и чтут вклад СССР в победу над нацизмом в годы Второй мировой войны. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в королевстве Владимир Тарабрин.

"Вторая мировая война в Нидерландах по-прежнему занимает важное место в общественном сознании. Многие голландцы помнят и чтут вклад Советского Союза в разгром гитлеровской Германии", - сказал он. Тем не менее, по словам Тарабрина, в национальной историографии страны, как и в ее искусстве, основное внимание традиционно уделяется роли армий США, Великобритании и Канады в разгроме нацизма, так как солдаты именно этих стран непосредственно участвовали в боевых действиях на территории королевства.

Как отметил дипломат, в этом контексте приоритетной задачей посольства остается охрана находящихся в Нидерландах захоронений советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. "В марте 2025 года около города Лёсден на мемориальном кладбище "Советское поле славы" был открыт музей, в котором представлена экспозиция, рассказывающая о зверствах нацистов по отношению к советским военнопленным. Россия несколько лет участвовала в финансировании этого проекта", - напомнил посол.

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт в 1948 году. В 1975 году там был установлен обелиск, изготовленный в Советском Союзе из белого мрамора. Он представляет собой десятиметровую колонну с надписью "Слава Героям. Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов". Уход за кладбищем осуществляет Фонд воинских захоронений Нидерландов при финансовой поддержке местных властей и посольства России.

Открытый в 2025 году музей на "Советском поле славы" посвящен памяти более чем 800 жертв Второй мировой войны, которые оказались захороненными в Нидерландах. Он открыт для посетителей ежедневно, кроме понедельника. Россия выделила на создание музея в общей сложности 600 тыс. евро.