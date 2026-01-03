В России примут стратегический документ по борьбе с кибермошенничеством

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Власти РФ к 3 августа 2026 года разработают стратегический документ по борьбе с кибермошенничеством. Как сообщила пресс-служба кабмина, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает создание действенной системы защиты граждан от кибермошенников. В 2026 году будет разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, который позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной", - говорится в релизе о поручениях премьера по итогам стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством", состоявшейся 17 декабря 2025 года.

Срок подготовки документа - до 3 августа 2026 года с представлением промежуточного доклада до 12 мая 2026 года.