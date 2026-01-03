Сенатор Волошин уверен, что Украина не вернется к границам 2014 и даже 2022 года

Все населенные пункты, освобожденные ВС РФ, останутся в составе России, подчеркнул сенатор РФ от ДНР

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Киев и его западные партнеры по итогам 2025 года понимают, что Украина не вернется к границам ни 2014 года, ни 2022 года, - все населенные пункты, освобожденные ВС РФ, останутся в составе России. Это отметил в беседе с ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"Что касается господина [Владимира] Зеленского, то его нынешняя риторика - это риторика осознания безвозвратной утраты. Он и его кураторы отчетливо понимают, что возврата к границам 2014 или даже 2022 года не будет. Украинские территории, от Крыма до освобождаемых сегодня районов Донбасса и Новороссии, окончательно возвращаются в родную гавань - в Российскую Федерацию", - сказал Волошин.

Сенатор заметил, что "абсолютный перевес армии России на поле боя изменил риторику недружественного Запада и киевского режима" к началу 2026 года: если год назад Киев и ЕС говорили о стратегическом поражении России и бесконечных поставках оружия якобы для контрнаступления, то сейчас на повестке дня - разговоры о "гарантиях безопасности" для Украины.

29 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска за год освободили на тот момент 334 населенных пункта, под контроль перешло свыше 6,6 тыс. кв. км территории. Декабрь, по словам главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, стал рекордным месяцем в году по темпам продвижения ВС РФ.