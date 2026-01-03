Дипломат России в Вене: ЕС делает упор на ускорение воинских перевозок на восток

Юлия Жданова отметила, что европейцы делают ставку на срочную модернизацию туннелей, мостов, аэродромов и портов

ВЕНА, 3 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Страны ЕС под предлогом реагирования на якобы возрастающую "российскую угрозу" активно милитаризируются, делая упор на повышении оперативности воинских перевозок на восток. Об этом сообщила ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Страны континента под предлогом реагирования на якобы возрастающую "российскую угрозу" приняли курс на тотальную милитаризацию, который предусматривает кратное увеличение военных расходов и инвестиций в ВПК. Причем показательно, что в ЕС сейчас уделяют особое внимание повышению оперативности воинских перевозок для быстрого развертывания группировок сил НАТО в случае "агрессии", - сказала она.

Дипломат пояснила, что европейцы делают ставку на срочную модернизацию туннелей, мостов, аэродромов и портов. "Упрощаются процедуры, регулирующие трансграничные перемещения воинских контингентов", - указала Жданова.