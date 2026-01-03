Зюганов: агрессия США против Венесуэлы направлена и против Китая

Также председатель ЦК КПРФ считает, что какими бы ни были мотивы американского президента Дональда Трампа, его действия нельзя оценить иначе, как "проявление империализма в его самой отвратительной, циничной форме"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Агрессия США против Венесуэлы направлена и против Китая, успешно развивающего взаимовыгодные торгово-экономические связи с Латинской Америкой. Такое мнение высказал ТАСС председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Это [агрессия США против Венесуэлы] явная попытка возрождения принятой 200 лет назад Доктрины Монро - идеи провозглашения американского континента зоной, закрытой для европейских государств. Только теперь эта доктрина направлена не только против европейцев, но и против Китая, успешно развивающего взаимовыгодные торгово-экономические связи с Латинской Америкой", - сказал Зюганов.

Он отметил, что КНР - один из крупнейших потребителей венесуэльской нефти, поэтому президент США Дональд Трамп пытается "одним ударом убить двух зайцев": подавить народ Венесуэлы и ослабить своего конкурента на мировой экономической арене.

Также Зюганов считает, что какими бы ни были мотивы Трампа, его действия нельзя оценить иначе, как "проявление империализма в его самой отвратительной, циничной форме".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.