Посол Тарабрин: Нидерланды используют культуру для политического давления

Посол России в королевстве подчеркнул, что позиция властей страны осложняет организацию культурных инициатив
Редакция сайта ТАСС
03 января, 23:03

ГААГА, 4 января. /Корр. ТАСС Наталья Блинова/. Власти Нидерландов в последнее время все чаще используют культуру и искусство как инструмент политического давления. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол РФ в королевстве Владимир Тарабрин.

"С глубоким сожалением приходится констатировать, что тенденция, проявляющаяся в Нидерландах уже не первый год, продолжает лишь усиливаться. Культура и искусство, которые традиционно служили пространством диалога и объединения, все чаще используются здесь как инструмент политического давления на тех, кто не укладывается в рамки, признанные местной "элитой" единственно допустимыми", - сказал он. В этой связи Тарабрин напомнил, что в ноябре 2025 года концертный зал города Эйндховен отменил выступление известной пианистки Елизаветы Леонской из-за того, что ранее она выступила в одном из московских театров, предоставлявшем билеты военнослужащим ВС РФ и членам их семей.

"Текущая позиция властей королевства существенно осложняет организацию [культурных] инициатив. На практике мы сталкиваемся с отказами большинства концертных и выставочных площадок от сотрудничества с посольством, нередко без объяснения причин и на завершающих этапах подготовки", - рассказал дипломат, добавив, что сложности также возникают и при оформлении шенгенских виз для российских исполнителей и творческих коллективов. Несмотря на это, по словам Тарабрина, посольство рассматривает возможность проведения различных культурных мероприятий в 2026 году и продолжает "активный поиск возможных форматов и решений", которые позволили бы продолжать знакомить жителей Нидерландов с культурным наследием России.

19 ноября 2025 года Эйндховенский концертный зал сообщил, что запланированное на декабрь выступление Леонской было отменено после "тщательного изучения всех обстоятельств", среди которых - российское происхождение артистки и ее участие в концерте в одном из московских театров. Руководство зала подчеркнуло, что формально руководствуется рекомендациями Ассоциации директоров театров и концертных площадок Нидерландов, допускающими участие российских и белорусских музыкантов в мероприятиях на территории королевства только в том случае, если они "не выражали поддержку" специальной военной операции РФ.

Это не первый случай отмены выступлений российских музыкантов в Нидерландах: в апреле 2025 года театр Laaktheater в Гааге в последний момент снял с афиши концерт ансамбля современной хоровой музыки "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных, посвященный 80-летию Победы. Тогда администрация ссылалась на "политическую ситуацию", не приводя дополнительных разъяснений. Концерт, включавший произведения военных лет, должен был состояться 27 апреля, но был отменен за двое суток до мероприятия. 

