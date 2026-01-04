Директор ЗАЭС: Украина считает станцию своим "джокером"

Юрий Черничук отметил, что Киев пытается использовать объект в своих манипуляциях и готов играть ей "при любых раскладах"

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 4 января. /ТАСС/. Киевский режим считает Запорожскую АЭС "джокером в своей колоде", поэтому пытается использовать ее в своих манипуляциях и готов играть ей "при любых раскладах". Такое мнение выразил в интервью ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Физически и юридически с точки зрения РФ она [ЗАЭС] действительно ими потеряна. Де-юре они с этим не соглашаются, хотя это факт. Экономический эффект наличия в колоде такого объекта, как Запорожская АЭС с ее гигантскими мощностями, бесспорен. Прибыль от ее эксплуатации достаточно большая, существенная. И ЗАЭС на данный момент для Украины - это такой джокер, который позволит ей играть этим объектом при любых раскладах, чем бы они ни закончились", - считает Черничук.

По его словам, станция являлась предметом "тех или иных манипуляций Украины на протяжении всего времени".

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск 5 января.