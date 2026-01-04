Директор ЗАЭС заявил, что ему неизвестно о покушениях Киева на него

Юрий Черничук считает, что угрожать ему лично "они, наверное, уже устали"

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 4 января. /ТАСС/. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил в интервью ТАСС, что ему неизвестно об организованных Киевом покушениях на него. При этом ранее в его адрес поступали угрозы.

"На меня нет, мне об этом неизвестно. Но то, что они бы не побрезговали применить физическое воздействие в отношении меня или кого-то из сотрудников [ЗАЭС], я думаю, это правда", - сказал Черничук в ответ на вопрос ТАСС, известно ли ему о покушениях киевского режима на его жизнь.

При этом директор атомной станции добавил, что угрожать ему лично "они, наверное, уже устали".

Ранее Черничук сообщал, что киевский режим продолжает оказывать психологическое, моральное и физическое давление на персонал ЗАЭС. В октябре 2024 года начальник группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, бывший председатель совета депутатов города Энергодара Андрей Короткий погиб 4 октября в результате подрыва автомобиля. По версии следствия, под его машину, припаркованную у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм Короткий умер в больнице.

1 декабря постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, оказывая давление на их родственников, проживающих на подконтрольных Киеву территориях.

ВСУ с 2022 года обстреливают территорию российского атомного объекта, а также его города-спутника Энергодара из артиллерии и атакуют дронами.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск 5 января.