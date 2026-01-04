Посол РФ: власти Нидерландов усилили давление на активистов российской диаспоры

ГААГА, 4 января. /Корр. ТАСС Наталья Блинова/. Власти Нидерландов в 2025 году усилили давление на активистов Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в стране. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол РФ в королевстве Владимир Тарабрин.

"Координационный совет российских соотечественников играет важную роль в сохранении исторической памяти и продвижении российской культуры. В 2025 году мы отмечаем усиление давления со стороны голландских властей на активистов русской общины и КСОРС", - сказал он. Тарабрин пояснил, что речь идет как об отмене культурных мероприятий с участием российских артистов, так и о кампании в ряде местных СМИ, где российских соотечественников фактически подвергают остракизму за поддержание культурных и гуманитарных связей с Россией.

"Начиная с 2022 года мы регулярно фиксируем случаи дискриминации в отношении российских граждан и при необходимости доводим информацию о подобных инцидентах до сведения компетентных органов королевства", - рассказал дипломат. По его словам, в то же время все больше жителей Нидерландов "демонстрируют усталость" от агрессивной антироссийской риторики, транслируемой местными политиками и СМИ.

Так, посол отметил, что российское диппредставительство все чаще получает письма и обращения от доброжелательно настроенных нидерландцев, которые выражают солидарность с Россией, несогласие с милитаристским курсом Гааги и стремление сохранить человеческие и культурные связи.