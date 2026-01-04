ФССП: из России в 2025 году принудительно выдворили более 54 тыс. мигрантов

За первые 11 месяцев 2024 года было принудительно выдворено 79 тыс. иностранцев

Редакция сайта ТАСС

© Олеся Чепурченко/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Судебные приставы в 2025 году принудительно выдворили из РФ более 54 тыс. иностранцев за нарушения законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), отвечая на запрос агентства.

"За [первые] 11 месяцев 2025 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 54,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства", - сообщили в ФССП. За первые 11 месяцев 2024 года было принудительно выдворено 79 тыс. иностранцев.

На 2024 год пришелся пик числа выдворенных иностранцев в связи с усилением мер миграционного контроля после теракта в "Крокус сити холле" 22 марта 2024 года. За весь 2024 год судебные приставы исполнили решения судов о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации более 87 тыс. иностранцев в 66 иностранных государств - почти в два раза больше, чем в 2023 году, когда было выдворено 44 тыс. иностранцев в 60 государств.

В 2024 году были внесены изменения в механизмы миграционного контроля. Так, с 5 февраля 2025 года принятие решений о выдворении иностранцев за нарушения правил въезда либо режима пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП) и за незаконное осуществление трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП) было передано от судов должностным лицам МВД. Если в 2023 году суды приняли решения о выдворении 123 тыс. из 170 тыс. привлеченных к ответственности по этим статьям иностранцев, а в 2024 - 162 тыс. из 208 тыс. подвергнутых наказаниям по этим статьям, то в 2025 году суды в начале года вынесли лишь 11 тыс. решений об административном выдворении. Более половины иностранцев после решения о выдворении выезжают самостоятельно, остальные принудительно выдворяются судебными приставами, препровождающими их до государственной границы.