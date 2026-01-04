Экс-министр экологии Татарстана Шадриков возглавил департамент в Минприроды РФ

В новой должности Александр Шадриков будет курировать вопросы оздоровления водных объектов страны, включая реку Волгу и озеро Байкал

Редакция сайта ТАСС

Директор департамента водных ресурсов Минприроды России Александр Шадриков © Сергей Булкин/ ТАСС

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Бывший министр экологии Татарстана Александр Шадриков назначен директором департамента водных ресурсов Минприроды России. Он приступит к работе с 12 января, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

"Министр экологии Республики Татарстан Александр Шадриков переходит на новую должность - директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ - одного из ключевых и финансовоемких подразделений Минприроды", - сообщили в ведомстве.

В новой должности Шадриков будет курировать вопросы оздоровления водных объектов страны, включая реку Волгу и озеро Байкал. В его компетенции также будут вопросы регулирования гидрокаскадов страны, развития водохозяйственного комплекса России и другие. В ведомстве подчеркнули, что у Шадрикова есть опыт в реализации проектов по оздоровлению Волги и экореабилитации Казанки в Татарстане, который он сможет применить на новой работе.