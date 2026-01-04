Карасин: ЕС руками Зеленского пытается навести свои порядки в Евразии

Режим Владимира Зеленского всегда был известен хитроумной политикой, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Страны Евросоюза с помощью Владимира Зеленского, который просит деньги на вооружение, стремятся установить собственные порядки на евразийском пространстве. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Нынешний украинский режим, режим Зеленского, всегда был известен хитроумной политикой, когда глава режима разъезжал по европейским столицам, клянчил миллиарды финансовой помощи на вооружение, на содержание аппарата, на поддержание экономики страны, потому что страна-то не развивается. Она только клянчит новые ракеты, новые средства уничтожения людей, получает эти средства и добивается того, чтобы это был нескончаемый поток. Потому что их руками Европа пытается навести новые, известные только ей, порядки на евразийском пространстве", - сказал Карасин.

Аналогичные попытки в иных формах предпринимались европейскими странами по отношению к России, рассказал парламентарий. "К счастью, мы выдержали испытания, и все те довольно хитроумные комбинации, которые разыгрывались в то время на территории России. <…> Приведу один пример: на территории нашей страны открывалось 25 филиалов Британского совета, в разных субъектах РФ, которые активно обрабатывали людей в плане их менталитета, отношения к происходящим политическим событиям. Интенсивная обработка [проводилась], я бы даже сказал, военно-политическое освоение России задумывалась", - объяснил сенатор.

Когда Россия, по словам Карасина, пошла собственным путем, укрепляя экономику, социальную жизнь, укрепляя собственное видение международных отношений, страны ЕС взялись за Украину. "Поменьше страна, более податливый режим. Люди, которые не избегают воровства. Это все учитывалось европейскими партнерами", - добавил парламентарий.