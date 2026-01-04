Слуцкий: "одноэтажная" Америка любит Россию и Путина

Диалог между Россией и США развивается "здорово, активно", подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Большинство граждан США выступает за выстраивание конструктивного диалога с российской стороной. Американцы любят и Россию, и президента РФ Владимира Путина, заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мейнстрим в Вашингтоне может что угодно говорить, нынешний или бывший, бывший особенно. Но большинство в США - это традиционалистская, консервативная, религиозная, ее принято называть, одноэтажная Америка. Она за нормальное, конструктивное отношение с Россией. Они любят Путина, они любят Россию, хотя многие имеют о ней весьма и весьма обрывочное или какое-то неточное, давайте дипломатично выразимся, впечатление из открытых источников", - сказал депутат.

Он также указал, что диалог между Россией и США развивается "здорово, активно" и работу по восстановлению отношений нужно продолжать. "Рано констатировать какие-то промежуточные успехи. Их надо констатировать тогда, когда они действительно будут достигнуты и закреплены", - отметил Слуцкий.