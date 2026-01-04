Делегация РФ в Вене предупредила ЕС о последствиях военных авантюр

Европа стоит у опасной черты, отметила Юлия Жданова

ВЕНА, 4 января. /ТАСС/. Руководство большинства стран ЕС одурманено идеей пойти на опасные военные авантюры против РФ, Москва предупреждает их о возможных последствиях подобных решений. Об этом сообщила ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Не будет преувеличением сказать, что Европа стоит у опасной черты. Местные элиты полностью погрузились в русофобский угар. Нынешнее поколение европейских политиков историю помнить не хочет и одурманено идеей пойти на опасные военные авантюры, подготовка к которым оплачивается из кармана европейских налогоплательщиков. Мы внимательно наблюдаем за этими опасными шагами Брюсселя и в рамках военно-политического измерения ОБСЕ предупреждаем об их последствиях", - сказала она.