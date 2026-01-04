Постпред РФ: Запад оказывал давление на страны ОЗХО

Это происходило, чтобы не допустить РФ в Исполсовет, считает Владимир Тарабрин

ГААГА, 4 января. /Корр. ТАСС Наталья Блинова/. Страны Запада в ходе 30-й Конференции государств - участников (КГУ) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) оказывали беспрецедентное давление на другие государства, чтобы не допустить переизбрания России в Исполнительный совет. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил постпред РФ при организации Владимир Тарабрин.

"Максимум чего удалось добиться нашим оппонентам - это не допустить переизбрания России в Исполсовет ОЗХО. Дался им такой результат непросто. Пришлось прибегнуть к беспрецедентному давлению на государства - участников ОЗХО", - рассказал он. По словам Тарабрина, для этого Западу пришлось "задействовать весь свой арсенал", в том числе прибегнуть к блокированию инициативы африканских стран по изменению формулы голосования при избрании в Исполсовет, из-за которой другим странам удается забрать себе голоса, отданные в пользу России.

"И даже в этих непростых условиях России удалось набрать значительное количество голосов. Ключевую же для себя задачу по выдавливанию РФ на обочину ОЗХО оппоненты при всем старании решить так и не смогли. Наша страна остается полноправным членом Конвенции по запрещению химоружия", - подчеркнул дипломат. Он пояснил, что статус наблюдателя в Исполсовете позволяет продолжать публично доносить позицию России по всем актуальным вопросам и выступать с заявлениями. Кроме того, у Москвы по-прежнему есть право голоса в КГУ - высшем руководящем органе ОЗХО.

Россия лишилась места в Исполнительном совете ОЗХО в 2023 году. Тогда на голосовании она получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66. От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО на период с мая 2024 года по май 2026 года получили Литва, Польша и Украина. В 2024 и 2025 годах Россия также не получила места в Исполсовете, в ходе голосования на 30-й Конференции государств-участников в ноябре прошлого года Москва набрала 51 голос.

Исполнительный совет ОЗХО является руководящим органом организации и состоит из 41 государства-члена, которые поочередно избираются Конференцией государств-участников сроком на два года. Совет осуществляет надзор за деятельностью Технического секретариата и отвечает за оказание содействия эффективному осуществлению и соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия.