Операция в Венесуэле и прогнозы для других стран. Полный комментарий Медведева

Зампред Совбеза РФ назвал реакцию стран Европы классическим случаем двойных стандартов, а также спрогнозировал, ждет ли Гренландию подобная судьба

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Дмитрий Медведев ответил на вопросы ТАСС о ситуации вокруг Венесуэлы, в том числе о реакции Европы и о возможности повторения "операции" в других точках мира.

ТАСС публикует полный комментарий.

– Как вы оцениваете европейскую реакцию на происходящее в Венесуэле и аргументацию со ссылкой на якобы нелегитимность Мадуро? Означает ли это, на ваш взгляд, что США вполне могут предпринять такие действия в отношении Зеленского в случае его отказа от сделки с Трампом?

– Реакция стран Европы на то, что происходит в Венесуэле, - классический случай "двойных стандартов". Трусливым и зависимым евродегенератам очень хочется поглубже лизнуть Вашингтон. Именно поэтому они лепечут о мифической "поддержке демократии" в Венесуэле. Пытаются всеми силами оправдать вопиющее нарушение норм международного права.

Разговоры о "нелегитимности" президента Мадуро не выдерживают критики. Почему-то раньше такой вопрос те же европейские дурачки не поднимали. С этой точки зрения киевскому клоуну уж точно лучше не расслабляться. Его срок полномочий давно истек. И это признанный факт, который никто в Европе всерьез не оспаривал. Законного правительства и президента на Украине нет. Его устранение – вопрос самого ближайшего будущего. Не будем предвосхищать события. Но всякое может случиться. Тем более, уж кого и можно преследовать за распространение наркотиков, так это наркопаяца и его камарилью. Так что янки, уже создавшие подобный "прецедент" с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше.

– Можно ли ждать повторения аналогичной операции США в отношении, например, Гренландии? Стоит ли опасаться властям Дании? А может быть, и других европейских стран, чьи интересы не соответствуют американским? Можете ли вы представить, пусть даже в рамках ваших невероятных прогнозов, такую спецоперацию в отношении лидера, например, ФРГ?

– Когда происходит похищение избранного главы государства – это очевидное разрушение норм международного права. Ни о каком "мирном и демократическом переходе" власти в Венесуэле и речи не идет, и совершенно напрасно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и подобные ей мерзкие старухи Шапокляк пытаются в очередной раз выдать черное за белое. Агрессия – это агрессия. Куда уж дальше. Причем, если бы речь шла о более сильной стране, чем Венесуэла, за такими действиями следует недвусмысленное объявление войны. После событий в Каракасе всем понятно, что в безопасности не может себя чувствовать ни одна страна, которая хоть чем-то не понравится США. И Дания со своей Гренландией тем более…

При этом надо признать, что, несмотря на очевидную противоправность поведения Трампа, в определенной последовательности ему не откажешь. Он с командой весьма жестко отстаивает национальные интересы своей страны. Всякие: и политические (Латинская Америка – задний двор США), и экономические (отдайте нам нефть и другие запасы). Причем это отнюдь не Трамп придумал. Главная мотивация дядьки Сэма всегда была проста: чужие запасы. Достаточно вспомнить злую циничную тетку Олбрайт, которая без стеснения говорила о том, что несправедливо, что России достались такие богатства. Значит надо переделить их. Как и с редкоземельными материалами на Украине. Именно о них сразу вспомнил Трамп.

И Мадуро неоднократно говорил, что истинная цель нынешней администрации США – загробастать их нефть и другие ископаемые. А Трамп этого и не скрывает. Что тут сказать – это lex fortissimum, или право сильнейшего. Но тогда скажем "товарищам из солнечного Пиндостана" прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну. Хотя захват Николаса Мадуро с женой добавит лютой ненависти к гринго в Латинской Америке.

И последнее: похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Потому не жалко будет. Тем более, что бюргеры страдают ни за что.

– Многие, включая президента Бразилии, говорят о пересечении "красных линий". Но что это означает на деле – осуждение в ООН? И есть ли вообще смысл говорить о какой-либо ее роли в мировых делах в нынешней ситуации? На ваш взгляд мир нуждается в новых правилах и где их взять?

– К огромному сожалению, ООН на такие события повлиять не способна. Причем не "в последнее время", а с момента своего создания. Примеры можно перечислять долго. Ни разу грозные резолюции ООН не заставляли стороны сложить оружие, отказаться от методов международного терроризма, прекратить геноцид целых народов. Уже не раз говорилось, что мир нуждается в реальных и действенных механизмах в рамках международного права, которые позволят наконец обеспечить миллиардам людей на Земле спокойную, безопасную, достойную жизнь. Основополагающие документы ООН были выстраданы после разрушительных мировых войн, буквально написаны кровью. Но во многом так и остались благими намерениями, мостящими дорогу в ад. Наша цель – не допустить сейчас глобальной катастрофы в условиях, когда сдерживающие механизмы не работают. Сейчас такие усилия предпринимают страны мирового большинства, противостоящие неоколониалистским, имперским замашкам так называемого коллективного Запада. Процесс медленно, но все-таки продвигается. И это вселяет осторожную надежду.

– Вы не раз говорили о роли армии и ядерного оружия в обеспечении уверенности страны. Как вы оцениваете защищенность России? И что делать другим странам, не располагающим ядерным потенциалом?

– Как известно, "добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним лишь добрым словом". Это изречение кому только ни приписывали, от гангстера до комика. В любом случае актуальности оно не теряет. Наш ядерный потенциал и возможность его применения в соответствии с обновленной ядерной доктриной России – это фактор, который заставляет остыть многие слишком горячие головы. Современная Россия – крупнейшая ядерная держава, которая в состоянии защитить себя и своих союзников. При необходимости – сделает это, в том числе и на упреждение. Так или иначе, в наше время обладать ядерным оружием – лучшая гарантия безопасности государства. Дипломатия и деньги такого эффекта не дают. Скажем прямо, если у той или иной страны нет такого оружия, она будет усиленно вести разработки в ядерной сфере. Или может создать военные альянсы с надежными союзниками. Так же, как это в свое время сделали Россия и Белоруссия.