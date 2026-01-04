Дмитриев: Евросоюз не означает того, на что претендует

ЕС "не является уважаемым международным голосом или реальным игроком", добавил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Евросоюз не означает того, на что претендует.

"Спасибо за признание очевидного - ЕС не означает того, на что претендует, и не является уважаемым международным голосом или реальным игроком", - написал Дмитриев в Х на английском языке.

Таким образом он прокомментировал высказывание исполняющего обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, по мнению которого то, что страны ЕС в очередной раз не смогли согласовать единое общее заявление, действительно прискорбно.

Ранее Евросоюз не смог согласовать общее заявление по Венесуэле, вместо этого его дипломатическая служба распространила "заявление 26 стран ЕС", под которым нет подписи Венгрии.