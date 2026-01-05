Глава НЦИП: Путин достоин получить эпитет "великий" четвертым в истории РФ

Величие российского лидера в том, что он взял "на себя ответственность в определении дальнейшего вектора страны" во времена серьезных геополитических, общественных и экономических сдвигов, отметила Елена Малышева

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заслуживает эпитета "великий", который до него получили Иван III, Петр I и Екатерина II. Такое мнение в интервью ТАСС высказала руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Почему правителей называют великими? Потому что время их правления в истории России - это и Иван III, и Петр I, и Екатерина Великая - пришлось на период титанических общественных, экономических, геополитических сдвигов, и они смогли взять на себя ответственность в определении дальнейшего вектора страны. Вот в этом их величие. И, обращая внимание на сегодняшний день, мы видим очень схожую ситуацию, поэтому я однозначно сказала бы: "Да, великий", - отметила она.

Малышева привела в пример сложные современные процессы, удержанные благодаря лидеру России. "Титанические сдвиги в экономике, в общественном мировоззрении, в социально-экономическом аспекте, в геополитическом сегменте - сегодня мы их переживаем. И президент взял на себя ответственность и определил дальнейший вектор развития страны, который отвечает общественному запросу", - добавила историк.

"Посмотрите на те настроения, которые сегодня существуют в обществе, - такое впечатление, что все хотят жить. И жить в смысле именно двигаться вперед, реализовывать свои планы в профессиональной сфере, в сфере гражданских инициатив. Вот это как раз является залогом нашего будущего", - заключила глава НЦИП.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.